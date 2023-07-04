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Дніпро частково залишився без води: оперативна інформація на сьогоднішній вечір

04.07.2023 19:15
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Під вечір 4 липня Дніпро частково залишається без води. Комунальники продовжують ліквідувати проблеми та на деяких вулицях вже відновили водопостачання.

Новости Днепра про Дніпро частково залишився без води: оперативна інформація на сьогоднішній вечір

Бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує працювати на вул. Платова, 59, поки без водопостачання абоненти за такими адресами:

  • вул. Платова, 27-67;
  • вул. Єгорова.

Все ще знеструмленою приватною енергетичною компанією ЦЕК залишається підвищувальна насосна станція (ПНС) на просп. Б. Хмельницького. Усе через проведення аварійних робіт.

Тож, поки знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на:

  • вул. Гавриленка, 1-4 ,
  • вул. Л. Стромцова, 1-7,
  • просп. Б. Хмельницького, 20-24,
  • просп. О. Поля, 117-143.

Відновити стабільне водопостачання за всіма адресами комунальники планують до кінця доби.

Комунальники уже завершили роботи на таких об’єктах:

  • водогін на ж/м Тополя-2, буд.20, відновлено водопостачання на ж/м Тополя-2, буд.12-20;
  • в сел. Дослідне на вул. Тополиній та вул. Авіаторів;
  • водогін у сел. Ясне на вул.Новопокровська, 1-А, відновлено водопостачання сел. Ясне.

Без відключення водопостачання сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» працювали на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання. Загалом в роботі було понад п’ять десятків об’єктів.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 5 липня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32; 
  • вул. Будівельників: 29, 31, 33;
  • пров. Енергетичний: 1, 3.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Дніпро частково залишився без води: оперативна інформація на сьогоднішній вечірУкраїнська Новости Днепра про Дніпро частково залишився без води: оперативна інформація на сьогоднішній вечірРусский

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