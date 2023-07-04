Дніпро частково залишився без води: оперативна інформація на сьогоднішній вечір

Бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує працювати на вул. Платова, 59, поки без водопостачання абоненти за такими адресами:
Все ще знеструмленою приватною енергетичною компанією ЦЕК залишається підвищувальна насосна станція (ПНС) на просп. Б. Хмельницького. Усе через проведення аварійних робіт.
Тож, поки знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на:
Відновити стабільне водопостачання за всіма адресами комунальники планують до кінця доби.
Комунальники уже завершили роботи на таких об’єктах:
Без відключення водопостачання сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» працювали на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання. Загалом в роботі було понад п’ять десятків об’єктів.
За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 5 липня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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