Качество воды в кранах днепрян: комментарий директора Водоканала

Про це розповів директор підприємства Андрій Довгань.
«Якість вихідної води у Дніпрі дуже сильно змінилася. Тому що буквально кілька місяців тому були різкі стрибки рівня води. На станцію приходила вода огидної якості. Але мешканці Дніпра цього практично не помітили. Так як персонал станції працював цілодобово для забезпечення мешканців якісною питною водою. Такою, якою вона має бути за Держсанпіном (Державні Санітарні Правила і Норми – ред.), — розповів у прямому ефірі на каналі ДніпроTV директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради Андрій Довгань.
Читайте также:
Автор:
Двое взрослых и двое детей пострадали, одна девочка – погибла.…
Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли…
В Днепре на маршруты вышли более 700 автобусов.
В украинских торговых заведениях, а также в общепитах окончательно запретили…
Двое взрослых и двое детей пострадали, одна девочка – погибла. Такие последствия вызвал пожар в Никополе вечером 8 января.
Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.
В Днепре на маршруты вышли более 700 автобусов.
В украинских торговых заведениях, а также в общепитах окончательно запретили использование сверхтонких и тонких пластиковых пакетов.
4 января 2023 отдал свою жизнь за наше будущее, за нашу Украину терновчанин Мозоля Дмитрий Иванович. Ему было 40 лет.
Одевайтесь теплее, друзья!
Заканчивается 319 день полномасштабной войны. Как он прошел в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Сегодня, 8 января, в 17:02 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля на улице Княгини Ольги.
Уже несколько раз в Днепре на Слобожанском проспекте неизвестные обливают машины кислотой. Недавно правоохранители задержали вероятных злоумышленников.
Сегодня, 8 января, в 13:01 на линию "101" поступило сообщение о том, что в поселке Илларионово Синельниковского района во время рыбалки мужчина провалился под лед.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!