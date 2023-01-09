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Качество воды в кранах днепрян: комментарий директора Водоканала

Сегодня 09:00
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Через бойові дії якість води у річці Дніпро дуже змінилася. Але фахівці "Дніпроводоканалу" зробили все, щоб споживачі не відчули змін.

Новости Днепра про Качество воды в кранах днепрян: комментарий директора Водоканала

Про це розповів директор підприємства Андрій Довгань.

«Якість вихідної води у Дніпрі дуже сильно змінилася. Тому що буквально кілька місяців тому були різкі стрибки рівня води. На станцію приходила вода огидної якості. Але мешканці Дніпра цього практично не помітили. Так як персонал станції працював цілодобово для забезпечення мешканців якісною питною водою. Такою, якою вона має бути за Держсанпіном (Державні Санітарні Правила і Норми – ред.), — розповів у прямому ефірі на каналі ДніпроTV директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради Андрій Довгань.

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Новости Днепра про Качество воды в кранах днепрян: комментарий директора ВодоканалаУкраїнська Новости Днепра про Качество воды в кранах днепрян: комментарий директора ВодоканалаРусский

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