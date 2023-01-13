43 человека в больнице: в Днепре фиксируют новые случаи коронавируса

Всего на 13.01.2023 в городе сделано 1 103 638 прививок.

За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации сделано 276 прививок от COVID-19.

За прошедшие сутки выявлено 11 случаев COVID-19, столько же людей поправились.

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