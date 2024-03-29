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  • Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусів

Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусів

Сьогодні 16:58
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Центральним проспектом не ходять тролейбуси.

Новости Днепра про Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусів

У Дніпрі неподалік вулиці Пастера дерево впало на дроти електротранспорту. Через це не ходять тролейбуси “Б”, повідомляє Dnepr.info.

Дерево нависає над дорогою. Є проблеми з рухом автівок та маршруток в бік центру міста. 

На місце вже виїхали аварійні бригади, але коли вдасться повноцінно відновити рух, наразі не повідомляється. 

Новости Днепра про Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусів

Великі затори також у Придніпровську. Причина невідома.

На Новому мосту майже паралізовано рух через вантажівку, яка перекинулася. Ймовірно, частина водіїв обрали інших шлях на протилежний берег, або це наслідок ранкового перекриття Південного мосту. 

 

Нині у Дніпрі гроза та йде дощ, тож будьте уважні на дорогах. 

Кількість ДТП стрімко зростає. 

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Новости Днепра про Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусівУкраїнська

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