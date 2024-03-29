Збираються затори: у Дніпрі на Яворницького через повалене дерево зупинився рух тролейбусів

Центральним проспектом не ходять тролейбуси.

У Дніпрі неподалік вулиці Пастера дерево впало на дроти електротранспорту. Через це не ходять тролейбуси “Б”, повідомляє Dnepr.info.

Дерево нависає над дорогою. Є проблеми з рухом автівок та маршруток в бік центру міста.

На місце вже виїхали аварійні бригади, але коли вдасться повноцінно відновити рух, наразі не повідомляється.

Великі затори також у Придніпровську. Причина невідома.

На Новому мосту майже паралізовано рух через вантажівку, яка перекинулася. Ймовірно, частина водіїв обрали інших шлях на протилежний берег, або це наслідок ранкового перекриття Південного мосту.

Нині у Дніпрі гроза та йде дощ, тож будьте уважні на дорогах.

Кількість ДТП стрімко зростає.

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