Собираются пробки: в Днепре на Яворницкого из-за поваленного дерева остановилось движение троллейбусов

По центральному проспекту не ходят троллейбусы.

В Днепре недалеко от улицы Пастера дерево упало на провода электротранспорта. Поэтому не ходят троллейбусы «Б», сообщает Dnepr.info.

Дерево нависает над дорогой. Есть проблемы с движением автомобилей и маршруток в сторону центра города.

На место уже выехали аварийные бригады, но когда удастся полноценно возобновить движение, пока не сообщается.

Большие пробки также в Приднепровске. Причина неизвестна.

На Новом мосту почти парализовано движение через перевернувшийся грузовик. Вероятно, часть водителей избрали других путь на противоположный берег или это следствие утреннего перекрытия Южного моста.

Сейчас в Днепре гроза и идет дождь, так что будьте внимательны на дорогах.

Число ДТП стремительно растет.

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