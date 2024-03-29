Собираются пробки: в Днепре на Яворницкого из-за поваленного дерева остановилось движение троллейбусов

В Днепре недалеко от улицы Пастера дерево упало на провода электротранспорта. Поэтому не ходят троллейбусы «Б», сообщает Dnepr.info.
Дерево нависает над дорогой. Есть проблемы с движением автомобилей и маршруток в сторону центра города.
На место уже выехали аварийные бригады, но когда удастся полноценно возобновить движение, пока не сообщается.
Большие пробки также в Приднепровске. Причина неизвестна.
На Новом мосту почти парализовано движение через перевернувшийся грузовик. Вероятно, часть водителей избрали других путь на противоположный берег или это следствие утреннего перекрытия Южного моста.
Сейчас в Днепре гроза и идет дождь, так что будьте внимательны на дорогах.
Число ДТП стремительно растет.
Читайте также:
Автор:
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение…
Более 10 исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников национального…
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
Более 10 исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников национального значения.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
28 марта на спецлинию "102" позвонил житель Днепра.
Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!