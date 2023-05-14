Заряджайте все: кому в Дніпрі та області 15-19 травня вимикамуть світло (усі адреси)

У Дніпрі та області знову запланувати відключення світла.

Наступного тижня в Дніпрі та області знову заплановані відключення світла. Причина – ремонтні роботи. Про те, кому з 15 по 19 травня можуть вимикати електрику розповіли в “ЦЕК”.

Дніпро

15 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66;

вул. Матроська: 1-17, 19-37 (непарні);

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А;

вул. Академіка Янгеля: 22;

вул. Будівельників: 23;

вул. Енергетична: 14А.

16 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;

вул. Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48;

вул. Донська: 1, 5А;

вул. Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39;

вул. Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10;

вул. Перемоги: 200-216 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107;

17 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;

вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Матроська: 18-26 (парні);

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Автобуду: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні); вул. Донська: 7;

вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А;

вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116.

18 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (парні);

вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59.

Павлоград

Заплановані ремонтні роботи з 08:00 до 17:00 на 15 ТРАВНЯ за адресою:

вул. Тетяни Федорової: 1-9 (непарні).

16 ТРАВНЯ з 08:30 до 17:00:

смт. Гвардійське, вул. Гагаріна: 6-12;

вул. Осіння: 1-12, 14, 15, 17, 19.

18 ТРАВНЯ з 08:30 до 17:00:

вул. Соборна: 105А;

смт. Гвардійське, вул. Гагаріна: 2, 4;

вул. Десантна: 10;

вул. Зенітна: 2, 4;

вул. Курсантська: 10, 11, 12;

вул. Ювілейна: 3, 4;

19 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

смт. Черкаське, вул. Лісна: 1А, 3, 3А, 15.

Криворізький район

15 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

с. Радушне, вул. Газовиків: 1-7, 9-20;

с. Карпівка, вул. Центральна: 245.

З 09:00 до 17:00:

с. Лозуватка, вул. Богуна: 1А, 1Б.

16 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00

с. Радушне, вул. 40 Років Перемоги: 1, 1А, 1Б, 2-10, 17, 29;

вул. Садова: 44А, 45-49.

18 ТРАВНЯ з 09:00 до 17:00

с. Лозуватка, вул. Богуна: 10,11,13,14,48,5,6,7,8

19 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:00:

вул. Левицького: 58, 60, 64, 66, 68, 70;

вул. Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

вул. Олега Ричкова: 1-12, 14, 17, 18, 21, 24;

вул. Сергія Заїки: 1, 3, 5-9, 11;

вул. Федора Дацка: 1-11 (непарні), 15;

вул. Юрія Кажанова: 1-5, 7-11, 12, 14.

Жовті води

15 ТРАВНЯ з 08:00 до 12:00:

вул. Потапова: 63-79 (непарні), 83-91 (непарні), 91А, 93-99 (непарні).

З 13:00 до 17:00:

вул. Ярослава Мудрого.

16 ТРАВНЯ з 08:00 до 15:00:

вул. Мічуріна: 2, 4, 5, 7-19 (непарні);

вул. Тимірязєва: 1-19 (непарні), 2-18 (парні).

З 08:00 до 17:00:

бульвар Свободи: 34, 36, 38;

вул. 8 Березня: 7, 9, 11, 13;

вул. Ватутіна: 13, 15, 19, 21;

вул. Хмельницького: 10, 12, 14, 18, 20.

с. Мирне.

17 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Партизанська: 27, 29, 31, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні).

18 ТРАВНЯ з 08:00 до 12:00:

вул. Хмельницького: 22.

З 13:00 до 16:00:

вул. Хмельницького: 22 (п.4,5,6).

19 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Кропоткіна: 15;

вул. Промислова: 4.

З 10:00 до 15:00:

с. П`ятихатки, вул. Лідії Гречко: 38.

Вільногірськ

15-18 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:30:

вул. Ентузіастів: 12;

вул. Молодіжна: 16;

вул. Юрія Устенка: 6.

19 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:30:

вул. Центральна: 20, 22, 24.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи правдиві чутки про те, що з середини травня повернуться віялові відключення світла та скільки ми платитимемо за електроенергію з червня.

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