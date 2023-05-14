Заряджайте все: кому в Дніпрі та області 15-19 травня вимикамуть світло (усі адреси)

У Дніпрі та області знову запланувати відключення світла.
Наступного тижня в Дніпрі та області знову заплановані відключення світла. Причина – ремонтні роботи. Про те, кому з 15 по 19 травня можуть вимикати електрику розповіли в “ЦЕК”.
Дніпро 15 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами: вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 66; вул. Матроська: 1-17, 19-37 (непарні); вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А; вул. Академіка Янгеля: 22; вул. Будівельників: 23; вул. Енергетична: 14А. 16 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5; вул. Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48; вул. Донська: 1, 5А; вул. Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39; вул. Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10; вул. Перемоги: 200-216 (парні); просп. Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107; 17 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21; вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16; вул. Матроська: 18-26 (парні); вул. Молодіжна: 2-8, 10; вул. Ржевська: 2-10 (парні); пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25; вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30; вул. Автобуду: 1-3, 5, 6, 6К, 7-9, 11-21 (непарні); вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні); вул. Донська: 7; вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А; вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні); просп. Богдана Хмельницького: 72-108 (парні), 108А, 110К, 112, 114, 116. 18 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00 вул. Аріхтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26; вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12-18 (парні); вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12; вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24; просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59. Павлоград
Заплановані ремонтні роботи з 08:00 до 17:00 на
15 ТРАВНЯ за адресою: вул. Тетяни Федорової: 1-9 (непарні). 16 ТРАВНЯ з 08:30 до 17:00: смт. Гвардійське, вул. Гагаріна: 6-12; вул. Осіння: 1-12, 14, 15, 17, 19. 18 ТРАВНЯ з 08:30 до 17:00: вул. Соборна: 105А; смт. Гвардійське, вул. Гагаріна: 2, 4; вул. Десантна: 10; вул. Зенітна: 2, 4; вул. Курсантська: 10, 11, 12; вул. Ювілейна: 3, 4; 19 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: смт. Черкаське, вул. Лісна: 1А, 3, 3А, 15. Криворізький район 15 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: с. Радушне, вул. Газовиків: 1-7, 9-20; с. Карпівка, вул. Центральна: 245.
З 09:00 до 17:00:
с. Лозуватка, вул. Богуна: 1А, 1Б. 16 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00 с. Радушне, вул. 40 Років Перемоги: 1, 1А, 1Б, 2-10, 17, 29; вул. Садова: 44А, 45-49. 18 ТРАВНЯ з 09:00 до 17:00 с. Лозуватка, вул. Богуна: 10,11,13,14,48,5,6,7,8 19 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:00: вул. Левицького: 58, 60, 64, 66, 68, 70; вул. Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; вул. Олега Ричкова: 1-12, 14, 17, 18, 21, 24; вул. Сергія Заїки: 1, 3, 5-9, 11; вул. Федора Дацка: 1-11 (непарні), 15; вул. Юрія Кажанова: 1-5, 7-11, 12, 14. Жовті води 15 ТРАВНЯ з 08:00 до 12:00: вул. Потапова: 63-79 (непарні), 83-91 (непарні), 91А, 93-99 (непарні).
З 13:00 до 17:00:
16 ТРАВНЯ з 08:00 до 15:00: вул. Мічуріна: 2, 4, 5, 7-19 (непарні); вул. Тимірязєва: 1-19 (непарні), 2-18 (парні).
З 08:00 до 17:00:
бульвар Свободи: 34, 36, 38; вул. 8 Березня: 7, 9, 11, 13; вул. Ватутіна: 13, 15, 19, 21; вул. Хмельницького: 10, 12, 14, 18, 20. с. Мирне. 17 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: вул. Партизанська: 27, 29, 31, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні). 18 ТРАВНЯ з 08:00 до 12:00:
З 13:00 до 16:00:
вул. Хмельницького: 22 (п.4,5,6). 19 ТРАВНЯ з 08:00 до 17:00: вул. Кропоткіна: 15; вул. Промислова: 4.
З 10:00 до 15:00:
с. П`ятихатки, вул. Лідії Гречко: 38. Вільногірськ 15-18 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:30: вул. Ентузіастів: 12; вул. Молодіжна: 16; вул. Юрія Устенка: 6. 19 ТРАВНЯ з 09:00 до 16:30: вул. Центральна: 20, 22, 24.
Нагадаємо, раніше ми
розповідали, чи правдиві чутки про те, що з середини травня повернуться віялові відключення світла та скільки ми платитимемо за електроенергію з червня. Читайте також:
Українська Русский Яна Юхименко
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