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  • В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемо

В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемо

Сьогодні 14:51
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Національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 грн.

Новости Днепра про В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемо

Про це повідомив Сергій Нагорняк, член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в ефірі телемарафону.

Тобто суми у платіжках кожного українця зростуть на приблизно 200-300 грн.

Сьогодні національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 грн. Орієнтовно на сім’ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати, – розповів народний депутат.

Він пояснив, що рішення про збільшення тарифів на електроенергію частково покриє дефіцит коштів компаній “Енергоатом” та “Укренерго”. А їм потрібно чимало грошей для відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів енергетики.

Зазначимо, що тарифи на газ в Україні не будуть піднімати до 1 травня 2024 року. Українці платитимуть до цього часу 7,96 грн за кубометр. А ось тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення планують підвищити. Наразі Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, думає над можливість підвищення вартості куба води.

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Новости Днепра про В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемоУкраїнська Новости Днепра про В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемоРусский

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