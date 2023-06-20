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  • Замість моря – пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Замість моря – пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Сьогодні 14:45
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Каховське море майже перетворилося на пустелю.
Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Так виглядало водосховище кілька днів тому

Мешканці правого берега Каховського водосховища публікують апокаліптичні кадри водойми, яка потроху перетворюється на пустелю. За даними Укргідроенерго, рівень води менше ніж сім метрів.

Наразі неможливо точно виміряти рівень води, адже значна частина водосховища прострілюється росіянами. 

Колишнє Каховське водосховище. Замість води тепер величезна пустеля, – зазначає автор відео, яке опублікували в мережі. 

За словами автора відео, води немає взагалі, а через декілька місяців на місці моря утвориться пустеля. 

Ще кілька фото, які опублікував журналіст Денис Казанський.

Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Planet Labs опублікувала супутникові знімки Каховського водосховища до підриву ГЕС та після. 

Знімок за 5 червня:

Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Ось так виглядає територія водосховища 17 червня. Як бачимо, подекуди вода залишилася, але утворилися гігантські ділянки суші. Тож Каховське море, як його називали місцеві, тепер буде Каховською пустелею. 

Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховища

Що передувало 

6 червня стало відомо, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. У перші години значно підтопило територію Херсонщини, а Каховське водосховище почало стрімко міліти. Офіційно підтвердили загибель 18 людей, а 31 людина досі вважається зниклою безвісти. Це без урахування померлих на окупованих територіях. За попередніми даними, могли загинути сотні мешканців лівого берега, який контролюють росіяни. 

Нагадаємо, раніше в Укргідроенерго повідомили через скільки зможуть побудувати нову ГЕС та скільки грошей на це потрібно. 

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Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховищаУкраїнська Новости Днепра про Замість моря - пустеля: показали нові апокаліптичні кадри з обмілілого Каховського водосховищаРусский

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