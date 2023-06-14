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Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритони

Сьогодні 16:32
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Півтори сотні червонокнижних створінь загинули через підрив Каховської ГЕС. 

Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритони

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Сотні тритонів, занесених до Червоної книги України, загинули через підрив ГЕС. Ці створіння мешкали в річці Дніпро, але після катастрофи їх знесло потоком води далі за течією, а потім винесло на узбережжя Чорного моря. 

Близько півтори сотні тварин загинуло, але працівникам Тузлівських лиманів все ж вдалося врятувати 55 тритонів. Вони не мешкають в солоних водоймах, тому їх вимушено переселили до Дунайського біосферного заповідника, звідки випустили на різних ділянках річки.  

Працівники заповідника зазначили, що дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. Вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.
 
Сили всіх природоохоронців сьогодні зосереджені на ліквідації наслідків найбільшої екологічної катастрофи, яку спричинила росія з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Триває робота з документування та обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю через терористичну атаку рф на Каховську ГЕС. Ворог має відповісти за кожну жертву розпочатої ним війни! – зазначили в Міндовкілля.
 

Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритони

Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритони

Нагадаємо, Каховську ГЕС підірвали вночі 6 червня. Внаслідок цього велика вода затопила значні території Херсонщини, а Каховське водосховище почало стрімко міліти. Раніше очільник ДніпроОВА повідомив, що на Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби. Знищення ГЕС завдало збитків цій галузі більш ніж 7,6 млн грн. 

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Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритониУкраїнська Новости Днепра про Через підрив Каховської ГЕС масово гинуть червонокнижні тритониРусский

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