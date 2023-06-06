Каховську ГЕС відбудують після деокупації: в Укргідроенерго підрахували скільки потрібно часу та грошей

Каховську ГЕС будуть "дуже швидко відбудовувати" після деокупації

Про це керівник держкомпанії «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою розповів у коментарі виданню Forbes.

Уночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота припускає, що вибухівку заклали в нижніх відмітках машинного залу. На це вказують значні пошкодження станції, яка внаслідок вибуху розтрощилася навпіл.

Він зауважив, що про вибухівку знали ще з осені, але до останнього вірили, що росіяни не підуть на такий варварський крок. Сирота каже, що війська РФ могли підтопити регіон, підірвавши тільки водорозливну греблю, але вирішили зруйнувати все.

Керівник Укргідроенерго прогнозує, що Каховське водосховище осушиться до “нульової” відмітки за чотири дні.

Що робити далі

За словами Ігоря Сироти, ми досить швидко відчуємо наслідки підриву Каховської ГЕС, адже вона не тільки генерувала енергію, а й підтримувала в належному стані Каховське водосховище, звідки брали воду тисячі людей та підприємці. Саме тому після звільнення цих територій необхідно відразу розпочати відновлення ГЕС.

Наразі Укргідроенерго економить воду на верхніх водосховищах, щоб вона вся не вилилася в море. Як тільки Каховку деокупують, фахівці спорудять тимчасову греблю, яка допоможе наповнити Каховське водосховище. За попередніми підрахунками, на це знадобиться близько місяця. Співробітники установи вже розробляють проєктні рішення.

На відбудову Каховської ГЕС піде не менше 5 років та близько 1 млрд доларів. Ігор Сирота зазначив, що працювати над цим доведеться 24/7 і Україна буде це робити. Зокрема, Укргідроенерго вже отримує пропозиції від будівельників з Італії та Туреччини.

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