В Одесі море позеленіло та зацвіло потенційно токсичними ціанобактеріями

Чорне море в районі Одеси продовжує страждати від наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Нещодавно ми писали, що на пляжі прибоєм почало виносити габаритне сміття, зокрема, дивани та холодильники. Тепер же біля узбережжя Одеси вода у морі змінила колір на насичено зелений.

Про це повідомила співробітниця Українського наукового центру екології моря Галина Теренько.

За її словами, вода “зацвiла комплексом потенцiйно токсичних цiанобактерiй”.

Цього разу “компанiю” масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонiï Dolichospermum flos-aquae та цiнобiï мiкроцистису Microcystis aeruginosa, при солоностi морськоï води 5,1 проміле та температурi 19 градусiв. До речi, Nodularia spumigenа ми не виявили, оскiльки цей вид цiанобактерiй вiдноситься до морських i віддає перевагу вищiй солоностi води, – написала вона.

Та опублікувала кілька фото того, як зараз виглядає Чорне море:

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: