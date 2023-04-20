Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО) - Днепр Инфо
Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)
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Сегодня 14:35

У Дніпрі є кілька ЖК в яких квартири коштують десятки мільйонів гривень. Пояснюється така дороговизна  їх місцем розташування, площею та матеріалами, використаними під час ремонту приміщення, ціною техніки та меблів.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра

У ЖК «Амфітеатр» квартири дуже просторі – нам удалося знайти двоповерхову, на п’ять кімнат чи 535 кв.м. Її продають за 55 млн. грн. У квартирі є своя тераса, кілька вбиралень, кімнат, дві ванні кімнати, пральня.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

На стінах мармур, на підлозі паркет, вся техніка виробництва Італії. Додатково є кімната охорони та відеоспостереження. Квартира оснащена системою «розумний будинок», керувати опаленням та освітленням можна з телефону. Комуналка в такій квартирі коштує 10 тис грн взимку і 7 тис грн влітку.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

П’ятикімнатна квартира в ЖК «Парковий» також складається із двох рівнів, але її загальна площа становить 201 кв.м. У приміщенні кілька спалень, кабінет, є кухня-вітальня. Підвіконня зроблено зі штучного каменю. З квартири відкривається краєвид на річку та парк. Продають таке житло за 20 млн. грн.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

У квартирі ще немає меблів, тільки зроблено ремонт. Будинок ОСББ, квартплата складає 17 грн. за кв.м. Комуналка взимку обходиться 4,5 тис грн, влітку дешевша.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

У квартирі ЖК «Башти» є свій зимовий сад, кілька спалень, кабінет, вбиральня. Зняти таке житло можна за 30 тис. грн на місяць, плюс оплата комунальних послуг.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

Квартира на 110 кв. вважається трикімнатною, але за фотографіями більше схожа на повноцінний будинок.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

У ЖК «Амстердам» квартири є не лише дворівневими, а й трирівневими на 7 кімнат. Загальна площа такого житла 440 кв. У квартирі 5 спалень, 4 ванні кімнати.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

Є окрема кухня для прислуги, вбиральня, кухня-трапезна, кабінет з каміном та додаткова кімната для охорони. Вартість такої квартири оцінюється майже у 30 млн. грн.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

У ЖК «Фестивальний» є досить скромні однокімнатні квартири на 46 кв. Так, одну з таких продають у Дніпрі за 3,6 млн. грн. у квартирі є спальня, вбиральня, кухня-вітальня та ванна кімната.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

Вона повністю обладнана меблями та побутовою технікою. Зазначається, що сам будинок має 2 електролінії і якщо вимикають одну – будівля «перемикається» на іншу, а коли світла немає ніде – вмикається генератор.

Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)Русский

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