Як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра: «Амстердам», «Башти», «Амфітеатр» (ФОТО)

У Дніпрі є кілька ЖК в яких квартири коштують десятки мільйонів гривень. Пояснюється така дороговизна їх місцем розташування, площею та матеріалами, використаними під час ремонту приміщення, ціною техніки та меблів.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядають квартири у найдорожчих ЖК Дніпра

У ЖК «Амфітеатр» квартири дуже просторі – нам удалося знайти двоповерхову, на п’ять кімнат чи 535 кв.м. Її продають за 55 млн. грн. У квартирі є своя тераса, кілька вбиралень, кімнат, дві ванні кімнати, пральня.

На стінах мармур, на підлозі паркет, вся техніка виробництва Італії. Додатково є кімната охорони та відеоспостереження. Квартира оснащена системою «розумний будинок», керувати опаленням та освітленням можна з телефону. Комуналка в такій квартирі коштує 10 тис грн взимку і 7 тис грн влітку.

П’ятикімнатна квартира в ЖК «Парковий» також складається із двох рівнів, але її загальна площа становить 201 кв.м. У приміщенні кілька спалень, кабінет, є кухня-вітальня. Підвіконня зроблено зі штучного каменю. З квартири відкривається краєвид на річку та парк. Продають таке житло за 20 млн. грн.

У квартирі ще немає меблів, тільки зроблено ремонт. Будинок ОСББ, квартплата складає 17 грн. за кв.м. Комуналка взимку обходиться 4,5 тис грн, влітку дешевша.

У квартирі ЖК «Башти» є свій зимовий сад, кілька спалень, кабінет, вбиральня. Зняти таке житло можна за 30 тис. грн на місяць, плюс оплата комунальних послуг.

Квартира на 110 кв. вважається трикімнатною, але за фотографіями більше схожа на повноцінний будинок.

У ЖК «Амстердам» квартири є не лише дворівневими, а й трирівневими на 7 кімнат. Загальна площа такого житла 440 кв. У квартирі 5 спалень, 4 ванні кімнати.

Є окрема кухня для прислуги, вбиральня, кухня-трапезна, кабінет з каміном та додаткова кімната для охорони. Вартість такої квартири оцінюється майже у 30 млн. грн.

У ЖК «Фестивальний» є досить скромні однокімнатні квартири на 46 кв. Так, одну з таких продають у Дніпрі за 3,6 млн. грн. у квартирі є спальня, вбиральня, кухня-вітальня та ванна кімната.

Вона повністю обладнана меблями та побутовою технікою. Зазначається, що сам будинок має 2 електролінії і якщо вимикають одну – будівля «перемикається» на іншу, а коли світла немає ніде – вмикається генератор.

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