У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Журналісти dnepr.info побували на Монастирському острові та подивилися, наскільки сильно його залило водою.
Ще на підході до острова можна побачити, що невеликий пірс, звідки влітку відходять відпочиваючі на каяках, а взимку купаються моржі майже повністю пішов під воду.
У парковій частині острова вода затопила доріжки біля берега.
У пляжній зоні вийшла далеко за межі звичного берега.
Рятувальна вежа, що знаходилася за кілька метрів від берега тепер повністю у воді, до неї не підійти.
Пандуси з поручнями та доріжками для спуску в річку наполовину затоплені водою.
У річці тепер «живуть» дерева та кущі.
Тепер, де була суша, можна визначити лише за табличкою: «Пляж не працює».
Судячи з мокрого піску – води було або ще більше, або були сильні хвилі.
Гуляючих у парку містян багато. Люди дивляться, як вода вийшла з берегів, влаштовують на тлі «плаваючих» дерев фотосесії та ловлять рибу.
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