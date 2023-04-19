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  • У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Сьогодні 17:53
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У Дніпрі річка, що вийшла з берегів, затоплює не тільки набережну, а й Монастирський острів. Під водою опинилися пандуси, дерева, рятувальна вежа.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Журналісти dnepr.info побували на Монастирському острові та подивилися, наскільки сильно його залило водою.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Ще на підході до острова можна побачити, що невеликий пірс, звідки влітку відходять відпочиваючі на каяках, а взимку купаються моржі майже повністю пішов під воду.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

У парковій частині острова вода затопила доріжки біля берега.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

У пляжній зоні вийшла далеко за межі звичного берега.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Рятувальна вежа, що знаходилася за кілька метрів від берега тепер повністю у воді, до неї не підійти.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Пандуси з поручнями та доріжками для спуску в річку наполовину затоплені водою.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

У річці тепер «живуть» дерева та кущі.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Тепер, де була суша, можна визначити лише за табличкою: «Пляж не працює».

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Судячи з мокрого піску – води було або ще більше, або були сильні хвилі.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

Гуляючих у парку містян багато. Люди дивляться, як вода вийшла з берегів, влаштовують на тлі «плаваючих» дерев фотосесії та ловлять рибу.

Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)

 

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Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі затопило Монастирський острів: тепер у воді «ростуть» дерева і стоїть рятувальна вежа (ФОТО)Русский

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