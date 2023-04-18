Штори замість дверей та ліжко на сітці: як виглядає будинок за 3 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Зняти будинок у Дніпрі буває вигідніше, ніж орендувати квартиру. На додачу до житла можна отримати місце для автомобіля або ділянку землі для вирощування овочів, а влітку влаштовувати на подвір'ї зустріч на «природі». Разом з тим, оренда будинку може нести з собою додаткові незручності – туалет може бути на вулиці, а у дворі жити злий собака. В орендованих будинках, як і квартирах, мешканці мають сплачувати не лише плату за користування приміщенням, а й оплачувати комунальні послуги. Журналісти dnepr.info зібрали найдешевші варіанти оренди будинку у Дніпрі.

Найдешевший варіант оренди знайшовся у мікрорайоні Мирний. Там зняти будинок коштуватиме 3 тис грн. У будинку дві кімнати, він сам 30 кв.м. Є кухня, проведено воду, встановлено бойлер, а ось туалет знаходиться на території двору. Набір меблів у будинку мінімальний, як і ремонт. Розміститися в такому будинку зможуть максимум 2 особи.

За 4 тис грн можна винайняти будинок у Дніпрі на вулиці Казакова. Орендар отримає дві кімнати з усіма необхідними зручностями, автономним опаленням, пральною машинкою та меблями. Курити в будинку або тримати в кімнаті домашнього улюбленця – не можна. Проживати у приміщенні зможе одна людина – тут лише одне спальне місце. У будинку зроблено мінімальний ремонт.

Зняти будинок неподалік проспекту Гагаріна у Дніпрі коштуватиме 5 тис грн. За цю суму можна отримати кімнату 28 кв.м, а також необхідні зручності в будинку – від пральної машинки до плити і ванної. Ремонт у будинку був давно, меблі купували ще за кілька десятків років до нього.

Стільки ж обійдеться винайняти будинок на вулиці Аптекарська балка. Приміщення невелике – лише 18 кв.м. Натомість у цьому випадку в ціну вже включено комунальні послуги. У будинку є вода, бойлер, проведений газ, опалення, але туалет знаходиться у дворі. Для утеплення приміщення на підлозі лежать килими. Меблі не дуже нові, зате є сучасна техніка – від телевізора до мікрохвильової печі і пральної машинки.

Зняти будинок на вулиці Тісній у Дніпрі коштуватиме 6 тис грн. У приміщенні на 60 кв. зроблено ремонт і є відносно нові меблі. Орендарю дістанеться три кімнати з усіма зручностями – від ванної до туалету.

Аналогічний за площею, але вже за 8 тис. грн на місяць здають в оренду будинок на вулиці Воронезькій. У будинку зможуть розміститися 6 людей. Проживання можливе з тваринами. Зовні будинок виглядає дуже гарно, але всередині ще не до кінця зроблено ремонт.

Стільки ж коштуватиме оренда будинку в районі вулиці Робочої. Загальна площа приміщення 70 кв. розміститись там зможуть до 4 осіб. Беруть квартирантів із домашніми котами. На території є літня кухня. У будинку намагаються підтримувати чистоту та його добрий стан, але приміщенню потрібен ремонт.

Також 8 тис грн коштуватиме зняти будинок в АНД-районі Дніпра. Загальна площа будинку – 100 кв. У трьох кімнатах стоять 3 ліжка та диван. Тут готові здавати будинок власникам невеликих домашніх тварин. Обстановка в будинку дуже незвичайна – з малюнками на стінах, шторами замість дверей та сервантами, випущеними у 1970-х роках.

Зняти будинок у провулку Короленка у Дніпрі можна за 9 тис грн. За цю суму власник житла пропонує приміщення на 65 кв.м з двома кімнатами, де зроблено ремонт та стоять нові меблі. Є вся потрібна техніка, допускається проживання з тваринами, а у дворі є паркомісця на кілька автомобілів.

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