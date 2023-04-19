Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Журналісти dnepr.info поїхали подивитися, чи багато на набережній Дніпра води.
Свій шлях ми розпочали від Монастирського острова. На улюбленому місці відпочинку рибалок біля острова видно, як сильно піднялася вода.
Проходячи вздовж набережної, можна побачити, як збільшився рівень води в річці.
Що ближче до центру міста – то здається більше стає води. Частково вона затопила кілька причалів.
Повінь викликала великий інтерес серед місцевих мешканців. Всі спускаються ближче до річки, щоб на власні очі побачити наскільки більше стало води. Багато хто фотографує стихію.
Найсильніше підтоплення видно біля храму Іоанна Хрестителя. Вода затопила внутрішній «двір» церкви.
Але на самій пішохідній частині набережної води немає. Рівень її ще не досяг того розміру, щоб «перестрибнути» гранітний парапет.
Разом із водою до берега прибиває різне сміття – від гілок дерев до пакетів. За прогнозами, пік повені в Україні триватиме до 28 квітня.
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