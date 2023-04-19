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  • Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Сьогодні 15:42
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Річка Дніпро вийшла з берегів та підтопила кілька українських областей, у тому числі й Дніпропетровську. У передмісті Дніпра рятувальники вже пересуваються човнами, у самому обласному центрі до цього справа поки що не дійшла, але вода затопила частину набережної.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Журналісти dnepr.info поїхали подивитися, чи багато на набережній Дніпра води.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Свій шлях ми розпочали від Монастирського острова. На улюбленому місці відпочинку рибалок біля острова видно, як сильно піднялася вода.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Проходячи вздовж набережної, можна побачити, як збільшився рівень води в річці.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Що ближче до центру міста – то здається більше стає води. Частково вона затопила кілька причалів.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Повінь викликала великий інтерес серед місцевих мешканців. Всі спускаються ближче до річки, щоб на власні очі побачити наскільки більше стало води. Багато хто фотографує стихію.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Найсильніше підтоплення видно біля храму Іоанна Хрестителя. Вода затопила внутрішній «двір» церкви.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Але на самій пішохідній частині набережної води немає. Рівень її ще не досяг того розміру, щоб «перестрибнути» гранітний парапет.

Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)

Разом із водою до берега прибиває різне сміття – від  гілок дерев до пакетів. За прогнозами, пік повені в Україні триватиме до 28 квітня.

 

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Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)Українська Новости Днепра про Хрест серед води: у Дніпрі на набережній затоплює храм Іоанна Хрестителя (ФОТО)Русский

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