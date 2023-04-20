Як виглядав магазин «Будинок книги» всередині: мармур, граніт та два поверхи літератури (ФОТО)

Перший хмарочос з'явився у Дніпрі у 1976 році – це був житловий будинок на 19 поверхів на колишній Нововодворядській вулиці. Збудували його за проектом архітектора Павла Нірінберга. На перших поверхах будинку знаходився магазин «Будинок книги». Він уже давно не працює, але назва міцно закріпилася за будівлею.

У 1830-х роках на місці будинку була Ярмаркова площа, але вже у 1840-х роках вулиця отримала назву – Новодворянська, а замість торгових рядів тут почали зводити житлові будинки. На початку минулого століття цей район уже вважався одним із найпрестижніших у місті.

Будівництво «Дому книги» розпочалося 1972 року. Введення будівлі в експлуатацію було приурочено до 200-річчя Дніпра. Для будівництва хмарочоса знесли кілька старих будинків, які перебували на перехресті центрального проспекту та вулиці. Будинок стоїть на палях, забитих у землю на глибину 25 метрів. У ньому 126 квартир.

Поряд з висоткою був квітковий годинник, довжина годинникової стрілки становила 1,8 метра, а хвилинної – 2,2 метра.

Після здачі будинку в експлуатацію два нижні поверхи відразу зайняв магазин «Будинок книги». Це був перший такий величезний магазин книг в Україні. Його площа становила 2,3 тис. кв. м. Крім залів з літературою в магазині був конференц-зал, призначений для зустрічей читачів із письменниками, проведення лекцій з літератури та роботи виставок. Приміщення торгової точки були облицьовані мармуром та гранітом.

У магазині було кілька тематичних відділів – література з галузей, класики світової літератури, «технічні» книги, відділ, присвячений історії, продавали книги іноземними мовами. Коли виходила якась нова книга охочі її купити шикувалися в чергу – потрібно було відстояти не одну годину, щоб отримати бажаний екземпляр.

У 1990-х роках магазин перестав існувати. 1994 року на його місці запрацював супермаркет, а пізніше – ресторан та казино.

фото: В. Рязанов.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: