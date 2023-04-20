Як виглядав магазин «Будинок книги» всередині: мармур, граніт та два поверхи літератури (ФОТО)

У 1830-х роках на місці будинку була Ярмаркова площа, але вже у 1840-х роках вулиця отримала назву – Новодворянська, а замість торгових рядів тут почали зводити житлові будинки. На початку минулого століття цей район уже вважався одним із найпрестижніших у місті.
Будівництво «Дому книги» розпочалося 1972 року. Введення будівлі в експлуатацію було приурочено до 200-річчя Дніпра. Для будівництва хмарочоса знесли кілька старих будинків, які перебували на перехресті центрального проспекту та вулиці. Будинок стоїть на палях, забитих у землю на глибину 25 метрів. У ньому 126 квартир.
Поряд з висоткою був квітковий годинник, довжина годинникової стрілки становила 1,8 метра, а хвилинної – 2,2 метра.
Після здачі будинку в експлуатацію два нижні поверхи відразу зайняв магазин «Будинок книги». Це був перший такий величезний магазин книг в Україні. Його площа становила 2,3 тис. кв. м. Крім залів з літературою в магазині був конференц-зал, призначений для зустрічей читачів із письменниками, проведення лекцій з літератури та роботи виставок. Приміщення торгової точки були облицьовані мармуром та гранітом.
У магазині було кілька тематичних відділів – література з галузей, класики світової літератури, «технічні» книги, відділ, присвячений історії, продавали книги іноземними мовами. Коли виходила якась нова книга охочі її купити шикувалися в чергу – потрібно було відстояти не одну годину, щоб отримати бажаний екземпляр.
У 1990-х роках магазин перестав існувати. 1994 року на його місці запрацював супермаркет, а пізніше – ресторан та казино.
фото: В. Рязанов.
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