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  • Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

Сьогодні 17:38
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Цього року, як і 2023 року у Дніпрі, немає головної міської ялинки, як це було до повномасштабного вторгнення. Але новорічне дерево є у багатьох міських парках. Ялинки прикрашені і у вечірній час на них вмикається ілюмінація.  Майже півстоліття тому в місті вперше на новорічні свята встановили ялинку в парку. До цього її розміщували у центрі міста.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше прикрашали місто до новорічних свят та де встановлювали ялинки.

Вперше новорічну ялинку для мешканців міста встановили на нинішній площі Героїв Майдану. Поруч із нею на час зимових свят також встановили кілька атракціонів, зокрема «чортове колесо», а поряд у невеликих павільйонах продавали тістечка, пиріжки, млинці, чай та соки. Містяни, які гуляли на ялинці, регулярно ходили грітися в сусідні магазини.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

«Ми з дівчатками під’їжджали трамваєм до цієї ялинки. Уважно розглядали всі іграшки, вибирали комусь яка подобається. Поряд, у дерев’яних будиночках продавали млинці та чай. Але грошей не завжди вистачало. Зими були холодні та морозні і ми йшли грітися до Універмагу. А додому йти нікому не хотілося» – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

Із середини 1970-х років головну міську ялинку перенесли до парку Глоби. Поряд з нею також було встановлено кілька павільйонів, де гуляючі по парку містяни могли перекусити. Біля ялинки прогулювалися переодягнені в Дідів Морозів актори.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

З доступних розваг тут були паркові атракціони, а в зимові дні – катання парком на конях у санчатах або поїздка дитячою залізницею.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

В інших парках також встановлювали та вбирали ялинки, хоч і не так пишно, як у центральному. Наприклад, так виглядала ялинка у нинішньому парку Примирення та згоди. Аналогічно виглядали ялинки та в інших невеликих міських парках Дніпра.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

Вбирали головне новорічне дерево і в палаців культури. Так, ця ялинка знаходилася біля ДК Ілліча у Дніпрі.

Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)

фото: О. Волок, К. Носков, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», «Рідний Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядали міські ялинки у Дніпрі понад 50 років тому: кілометри гірлянд та закусочна поряд (ФОТО)Русский

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