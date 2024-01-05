Чи можна повернути акційний товар до магазинів Дніпра і як це зробити

Купивши товар у будь-якому магазині Дніпра, покупець має право повернути його протягом 14 днів, якщо у нього зберігся чек і він не використав товар за призначенням, а просто покупка перестала йому подобається чи з будь-якої іншої причини. Це прописано у Законі України «Про захист прав споживачів», але що робити, якщо купили акційний товар і продавець стверджує, що поверненню він не підлягає.

Журналісти dnepr.info дізналися, чи можна повернути чи обміняти товар, куплений під час розпродажу, за акцією чи з дуже великою знижкою.

Товар, куплений під час розпродажу, з великою знижкою або придбаний по акції можна повернути так само, якби це був звичайний товар з магазину. Підставами для повернення можуть бути: незадовільна форма товару, не відповідний розмір, фасон, габарити або він не може бути використаний за призначенням з інших причин.

Щоб обміняти товар, у споживача є 14 днів. При цьому важливо, щоб товаром не користувалися, було збережено його упаковку, ярлики, чек.

При цьому гроші, сплачені за товар, повертаються покупцю в день розірвання договору, а якщо продавець цього зробити не може, він повинен попередити про це споживача та повернути кошти не пізніше ніж протягом 7 днів після повернення товару до магазину. Якщо оплату було здійснено карткою банку, то гроші буде повернуто на картку. Готівку споживач може отримати відразу, але за умови, що товар зі знижкою він купував також за готівку.

Якщо в момент обміну товар був переоцінений і став коштувати дорожче або дешевше, покупець все одно отримає ту суму, за яку він придбав акційний товар.

Що не можна повернути

Повернути назад до магазину не можна такі товари: зубні щітки, засоби для гоління, гребінці, рукавички, відріз тканини, мереживні полотна, килим, подушки, ковдри, навушники, книги, гумові дитячі іграшки, нижня та постільна білизна, шкарпетки, колготки та панчохи, косметику, навушники, перуки, парфумерію, перуки, інструменти для манікюру та деякі музичні інструменти, ювелірні прикраси. Також не можна повернути плінтус, скло.

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