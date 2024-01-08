Як переоформити машину в «Дії» і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Тепер для того, щоб переоформити автомобіль при покупці новому власнику, не обов'язково йти в сервісний центр. Зробити це можна через додаток «Дія», а ось власнику авто перед продажем свого залізного коня все ж таки доведеться навідатися в сервісний центр МВС і постояти в черзі.

Як це зробити – розбиралися журналісти dnepr.info.

Обов’язкова процедура

Раніше щоб переоформити автомобіль власнику транспорту та покупцю доводилося йти в сервісний центр МВС, стояти в черзі в касі банку для оплати покупки авто, отримання номерів та іншого, а також ще однієї черги – на огляд машини експертом. На транспорті перевіряли серійні номери та «проганяли» їх по базах даних, щоб перевірити, чи не знаходиться авто в розшуку і чи не перебивалися на ньому номери. І лише після цього покупець міг переоформити машину та отримати номери.

Що має бути у продавця

Тепер більшу частину процедури можна зробити за допомогою застосунку «Дія». Для цього необхідно, щоб у продавця була експертна оцінка автомобіля, у продавця та покупця – встановлено додаток «Дія» та щоб обоє мали електронні підписи. Послуга доступна лише тим продавцям, які продають один автомобіль на рік.

Покрокова інструкція для продавця

Перше, що потрібно зробити після відкриття програми – натиснути «Продати автомобіль» у меню техпаспорта. Потім погодиться з умовами продажу. Продавець машини повинен підтвердити, що це перша його операція з продажу авто цього року.

Далі необхідно вказати вартість авто, внести дані та ознайомитися з проектом договору та надіслати посилання на нього покупцю.

Покрокова інструкція для покупця

Покупцеві слід перейти за посиланням, яке відправив йому продавець машини, далі – погодитись з умовами продажу та вибрати номерний знак – можна залишити старий або замовити індивідуальний. Після – дати згоду на перереєстрацію авто та вибрати версію техпаспорту. Він є у двох варіаціях: пластиковому та електронному.

Ще потрібно буде вказати адресу для доставки пластикового техпаспорту та нового номерного знака.

Після чого слід оплатити послуги, надіслати проект договору на перевірку та після – завірити договір за допомогою «Дія. Підпис».

Ось і все, після цього покупка буде вважатися такою що відбулась.

Покупець зможе віддати гроші продавцю та забрати свій автомобіль.

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