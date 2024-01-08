Як переоформити машину в «Дії» і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Як це зробити – розбиралися журналісти dnepr.info.
Раніше щоб переоформити автомобіль власнику транспорту та покупцю доводилося йти в сервісний центр МВС, стояти в черзі в касі банку для оплати покупки авто, отримання номерів та іншого, а також ще однієї черги – на огляд машини експертом. На транспорті перевіряли серійні номери та «проганяли» їх по базах даних, щоб перевірити, чи не знаходиться авто в розшуку і чи не перебивалися на ньому номери. І лише після цього покупець міг переоформити машину та отримати номери.
Тепер більшу частину процедури можна зробити за допомогою застосунку «Дія». Для цього необхідно, щоб у продавця була експертна оцінка автомобіля, у продавця та покупця – встановлено додаток «Дія» та щоб обоє мали електронні підписи. Послуга доступна лише тим продавцям, які продають один автомобіль на рік.
Перше, що потрібно зробити після відкриття програми – натиснути «Продати автомобіль» у меню техпаспорта. Потім погодиться з умовами продажу. Продавець машини повинен підтвердити, що це перша його операція з продажу авто цього року.
Далі необхідно вказати вартість авто, внести дані та ознайомитися з проектом договору та надіслати посилання на нього покупцю.
Покупцеві слід перейти за посиланням, яке відправив йому продавець машини, далі – погодитись з умовами продажу та вибрати номерний знак – можна залишити старий або замовити індивідуальний. Після – дати згоду на перереєстрацію авто та вибрати версію техпаспорту. Він є у двох варіаціях: пластиковому та електронному.
Ще потрібно буде вказати адресу для доставки пластикового техпаспорту та нового номерного знака.
Після чого слід оплатити послуги, надіслати проект договору на перевірку та після – завірити договір за допомогою «Дія. Підпис».
Ось і все, після цього покупка буде вважатися такою що відбулась.
Покупець зможе віддати гроші продавцю та забрати свій автомобіль.
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