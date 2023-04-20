Як у Дніпрі отримати консультацію лікаря та електронний рецепт, не виходячи з дому: інструкція

З недавнього часу у Дніпрі у додатку Helsi.me з'явилася можливість не лише записатися на прийом до лікаря до медустанови, а й отримати онлайн-консультацію фахівця. Також онлайн-лікар може виписати і електронний рецепт.

Кому підійде

Найбільше підійде консультація на порталі тим, хто вже був на прийомі до лікаря, здав аналізи чи має на руках результати обстежень, які потрібно розшифрувати. Також можна скористатися послугою при сезонних захворюваннях чи алергікам. Підійде вона і тим, хто хоче отримати альтернативну думку іншого фахівця.

Онлайн-консультацію можна отримати як від лікаря – працівника державної медустанови, так і від фахівця із приватної клініки. Усі вони є у базі електронної системи охорони здоров’я України. Лікар вносить до електронної карти пацієнта симптоми, призначення, діагноз і засвідчує своїм цифровим підписом.

Як записатися на прийом

Для початку потрібно авторизуватись у додатку – зробити це можна за допомогою телефону. На сайті Helsi.me замовити консультацію не вийде – потрібно лише завантажити програму. Після – вибрати опцію «Термінова онлайн-консультація» та описати причину звернення. Зробивши це необхідно «підв’язати» до застосування банківську картку, сплатити консультацію – 200 грн. Через 10-15 хвилин лікар зв’яжеться із вами. Середній час прийому – 15 хвилин, але може бути довше за необхідності.

Онлайн-лікар може не лише может дати рекомендацію або проконсультувати, а й видати направлення до вузького фахівця. Також може виписати електронний рецепт. Важливий момент, онлайн-лікар новий рецепт не виписує, він може лише продовжити той, що вже був виписаний лікуючим лікарем пацієнта.

Якщо онлайн-лікар на прийом не прийде – гроші будуть повернуті на карту протягом двох годин. Якщо консультація перервалася, то лікар має зв’язатися з пацієнтом пізніше та завершити «прийом». Спілкуватися з лікарем можна в чаті, відеорежимі або просто голосовими повідомленнями.

Записати батьків на прийом

У додатку є можливість стороннім людям записати на консультацію людей похилого віку – сусідів, батьків тощо. Якщо пацієнт замовляє консультацію не для себе, у розділі «Пов’язані особи» потрібно вибрати картку похилого віку та підтвердити зв’язок з ними через смс-повідомлення.

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