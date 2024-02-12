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  • Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

Сьогодні 12:14
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Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.

Новости Днепра про Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

У Німеччині ввечері 10 лютого невідомі напали на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступали за молодіжну команду “ART Giants” (U-19).

На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати 17-річного Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ прокоментували цей злочин. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що відомство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста. Поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає, – написав Олег Ніколенко.

Новости Днепра про Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі піймали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови: деталі злочину.

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Новости Днепра про Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затрималиУкраїнська Новости Днепра про Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затрималиРусский

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