У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець

Ще один український спортсмен - в реанімації.

У німецькому місті Дюссельдорф внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.

Про це повідомила Федерація баскетболу України та Києва.

Напад стався ввечері 10 лютого.

17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері. Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду “ART Giants” (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації, – повідомила Федерація баскетболу міста Києва.