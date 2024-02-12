У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець

У німецькому місті Дюссельдорф внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.
Про це повідомила Федерація баскетболу України та Києва.
Напад стався ввечері 10 лютого.
17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері. Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду “ART Giants” (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації, – повідомила Федерація баскетболу міста Києва.
Місцева поліція розслідує справу. Інші подробиці поки що невідомі.
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