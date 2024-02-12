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В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинец

Сегодня 10:01
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Еще один украинский спортсмен – в реанимации.
Новости Днепра про В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинец

Коллаж «УНИАН».

В немецком городе Дюссельдорф в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины и Киева.

Нападение произошло вечером 10 февраля.

17-летний Владимир Ермаков, у которого, казалось, вся жизнь впереди, был убит в Германии в субботу вечером. Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации, – сообщила Федерация баскетбола города Киева.

Местная полиция расследует дело. Другие подробности пока неизвестны.

Новости Днепра про В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинец

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Новости Днепра про В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинецУкраїнська Новости Днепра про В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинецРусский

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