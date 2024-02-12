В Германии убили 17-летнего баскетболиста за то, что он – украинец

В немецком городе Дюссельдорф в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков.
Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины и Киева.
Нападение произошло вечером 10 февраля.
17-летний Владимир Ермаков, у которого, казалось, вся жизнь впереди, был убит в Германии в субботу вечером. Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации, – сообщила Федерация баскетбола города Киева.
Местная полиция расследует дело. Другие подробности пока неизвестны.
Читайте также:
Автор:
Ночью российские захватчики обстреливали Харьков, семь человек погибли, в том…
Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам)…
6 февраля в селе Космач Ивано-Франковской области около сотни жителей…
В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51…
Зарядите телефон!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре произошел пожар по улице Крутогорный спуск.
Спасатели извлекли тело без признаков жизни из реки Саксагань.
Ужасный акт вандализма произошел в Таромском, на западе Новокодацкого района Днепра.
Жовтневый райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину за кражу стройматериалов.
Сегодня в Днепре на улице Брилев Путь Индустриального района города произошел пожар.
В Днепре на ж/м Тополь десятки человек вышли с флагами Украины и баннерами.
В Днепропетровской области серьезно травмировался 15-летний парень.
На территории Никопольского района Днепропетровской области взрывотехники полиции обезвредили четыре дрона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!