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В одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиці

Сьогодні 11:04
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Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиці

Через ранкові ворожі удари багато населених пунктів на Дніпропетровщині залишилися без світла та частково без води.

Так, унаслідок ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі тимчасово припинена подача води на місто Павлоград від ДМП ВКГ «Дніпро –Західний Донбас».

Про це повідомляє КП “Павлоградводоканал”.

Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять мешканців.

Будь ласка, не панікуйте, про всяк випадок зробіть запаси води та зарядіть гаджети.

Ворог нас не зламає, ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі цілий житловий масив залишився без води.

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Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини повністю пропала вода: подробиціУкраїнська

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