У Дніпрі цілий житловий масив залишився без води

Через ремонт ліній електропостачання, цілий жилмасив у Дніпрі тимчасово без води.

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.

18 жовтня, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на лініях енергопостачання тимчасово припинено водопостачання житлового масиву Лівобережний-3.

Відновлять подачу води найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що можливі перебої з електроенергією в місті. Не працює насосна станція, через що користувачі на лівому березі тимчасово баз води.

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