У Дніпрі цілий житловий масив залишився без води

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.
18 жовтня, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на лініях енергопостачання тимчасово припинено водопостачання житлового масиву Лівобережний-3.
Відновлять подачу води найближчим часом.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що можливі перебої з електроенергією в місті. Не працює насосна станція, через що користувачі на лівому березі тимчасово баз води.
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