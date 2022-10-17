Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, – Кличко

“Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані”, – сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”.
За словами Кличка, у будинку проживали 16 родин. Наразі їх розміщують у готелях.
Столична влада також готова надати їм тимчасове житло і розглядає можливість надання постійного житла.
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