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  • Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, – Кличко

Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, – Кличко

Сьогодні 19:15
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Житловий будинок у Києві, який росіяни атакували 17 жовтня за допомогою дронів-камікадзе, не підлягає відновленню.

Новости Днепра про Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, - Кличко

“Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані”, – сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”.

За словами Кличка, у будинку проживали 16 родин. Наразі їх розміщують у готелях.

Столична влада також готова надати їм тимчасове житло і розглядає можливість надання постійного житла.

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Новости Днепра про Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, - КличкоУкраїнська Новости Днепра про Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, - КличкоРусский

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