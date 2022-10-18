В Днепре целый жилой массив остался без воды

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что возможны перебои с электроэнергией в городе. Не работает насосная станция, поэтому пользователи на левом берегу временно баз воды.

Возобновят подачу воды в ближайшее время.

18 октября, в связи с проведением аварийных работ на линиях энергоснабжения временно прекращено водоснабжение жилмассива Левобережный-3.

Об этом предупредили в КП Днепроводоканал.

Из-за ремонта линий электроснабжения, целый жилмассив в Днепре временно без воды.

В бою за Украину погиб 42-летний Защитник из Днепропетровской области В среду, 12 октября, погиб Защитник Днепропетровской области Бейгул Юрий Александрович. Он погиб в Донецкой области в бою. Мужчине было 42 года. 0 просмотров

Набирайте воду и экономьте электроэнергию: официальный комментарий о ситуации в Днепре Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Есть пожар и серьезные разрушения. просмотров

В Кривом Роге раздались взрывы: когда и где Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. просмотров

Сколько должен идти дистанционный урок: в Днепре эксперты дали разъяснения Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали. просмотров

Азимина трехлопастная: в Кривом Роге мексиканские бананы созрели Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні. просмотров