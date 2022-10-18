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В Днепре целый жилой массив остался без воды

Сегодня 10:18
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Из-за ремонта линий электроснабжения, целый жилмассив в Днепре временно без воды.

Новости Днепра про В Днепре целый жилой массив остался без воды

Об этом предупредили в КП Днепроводоканал.

18 октября, в связи с проведением аварийных работ на линиях энергоснабжения временно прекращено водоснабжение жилмассива Левобережный-3.

Возобновят подачу воды в ближайшее время.

Новости Днепра про В Днепре целый жилой массив остался без воды

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что возможны перебои с электроэнергией в городе. Не работает насосная станция, поэтому пользователи на левом берегу временно баз воды.

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