В Днепре целый жилой массив остался без воды

Об этом предупредили в КП Днепроводоканал.
18 октября, в связи с проведением аварийных работ на линиях энергоснабжения временно прекращено водоснабжение жилмассива Левобережный-3.
Возобновят подачу воды в ближайшее время.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что возможны перебои с электроэнергией в городе. Не работает насосная станция, поэтому пользователи на левом берегу временно баз воды.
Читайте также:
Автор:
В среду, 12 октября, погиб Защитник Днепропетровской области Бейгул Юрий…
Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в…
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, как прошла ночь в…
Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная…
В среду, 12 октября, погиб Защитник Днепропетровской области Бейгул Юрий Александрович. Он погиб в Донецкой области в бою. Мужчине было 42 года.
Русские нанесли удар двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Есть пожар и серьезные разрушения.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, как прошла ночь в Днепропетровской области.
Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.
Почти по всей Украине во время военного положения продолжается дистанционное образование, и Днепр – не исключение. Многих родителей волнует вопрос, сколько же по времени должны продолжаться дистанционные уроки, чтобы учащиеся не уставали.
Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні.
Зонт сегодня не понадобится!
Подробности были раскрыты о молодой семье, которая погибла сегодня утром под руинами жилого дома, который был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе.
Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!