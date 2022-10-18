В Дніпрі тимчасово зупинена робота деяких тролейбусів та автобусів, можливі перебої з електро та водопостачанням

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" у Дніпрі. Він зазначив, що ракети влучили в об'єкти енергетики. Ушкодження серйозні.

Департамент транспорту повідомляє:

До уваги пасажирів! У зв’язку з подіями ранку, тимчасово зупинена работа тролейбусного маршруту №6 та автобусних маршрутів №18 та №134.

Також тимчасово вимкнена можливість надсилати повідомлення у телеграм-чаті.

У зв‘язку з обстрілами міста – в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання.

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