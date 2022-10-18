Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз’яснення

Майже по всій Україні під час військового стану триває дистанційна освіта, і Дніпро – не виключення. Багатьох батьків хвилює питання, скільки ж по часу повинні тривати дистанційні уроки, щоб учні не втомлювалися.

Ситуацію прояснили експерти Держспоживслужби.

Скільки повинен тривати дистанційний урок

1-2 класів–2 навчальні заняття по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;

3-4 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;

5-6 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;

7-9 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;

10-11 класів– 3 навчальні заняття по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

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