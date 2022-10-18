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  • Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз’яснення

Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз’яснення

Сьогодні 07:15
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Майже по всій Україні під час військового стану триває дистанційна освіта, і Дніпро – не виключення. Багатьох батьків хвилює питання, скільки ж по часу повинні тривати дистанційні уроки, щоб учні не втомлювалися.

Новости Днепра про Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз'яснення

Ситуацію прояснили експерти Держспоживслужби.

Скільки повинен тривати дистанційний урок

  • 1-2 класів–2 навчальні заняття по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
  • 3-4 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
  • 5-6 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
  • 7-9 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
  • 10-11 класів– 3 навчальні заняття по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

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Новости Днепра про Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз'ясненняУкраїнська Новости Днепра про Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз'ясненняРусский

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