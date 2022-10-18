Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз’яснення
Скільки повинен тривати дистанційний урок: у Дніпрі експерти дали роз’яснення
Сьогодні 07:15
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Майже по всій Україні під час військового стану триває дистанційна освіта, і Дніпро – не виключення. Багатьох батьків хвилює питання, скільки ж по часу повинні тривати дистанційні уроки, щоб учні не втомлювалися.
Ситуацію прояснили експерти Держспоживслужби.
Скільки повинен тривати дистанційний урок
1-2 класів–2 навчальні заняття по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
3-4 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
5-6 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
7-9 класів– 2 навчальні заняття по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
10-11 класів– 3 навчальні заняття по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.
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