У бою за Україну загинув 42-річний Захисник з Дніпропетровської області

У середу, 12 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Бейгул Юрій Олександрович. Він загинув в Донецькій області у бою. Чоловікові було 42 роки.

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов.

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати”, – написав він.

Юрій Бейгул народився 22 липня 1980 року в Дніпродзержинську. Упродовж 1998-2000 років проходив строкову військову службу. У 2006 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. З березня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишились дружина, дві доньки, батьки та сестра.

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