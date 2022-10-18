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У бою за Україну загинув 42-річний Захисник з Дніпропетровської області

Сьогодні 10:00
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У середу, 12 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Бейгул Юрій Олександрович. Він загинув в Донецькій області у бою. Чоловікові було 42 роки.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 42-річний Захисник з Дніпропетровської області

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати”, – написав він.

Юрій Бейгул народився 22 липня 1980 року в Дніпродзержинську. Упродовж 1998-2000 років проходив строкову військову службу. У 2006 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. З березня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишились дружина, дві доньки, батьки та сестра.

 

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Новости Днепра про У бою за Україну загинув 42-річний Захисник з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бою за Україну загинув 42-річний Захисник з Дніпропетровської областіРусский

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