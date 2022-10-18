В одном из городов Днепропетровщины полностью пропала вода: подробности

Важно!

Из-за утренних вражеских ударов многие населенные пункты на Днепропетровщине остались без света и частично без воды.

Так, в результате ракетного удара по объекту критической инфраструктуры в Днепре временно прекращена подача воды в город Павлоград от ДМП ПКХ «Днепр – Западный Донбасс».

Об этом сообщает КП «Павлоградводоканал».

Если ситуация изменится, об этом сообщат.

Пожалуйста, не паникуйте, на всякий случай сделайте запасы воды и зарядите гаджеты.

Враг нас не сломает, мы обязательно победим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре целый жилой массив остался без воды.

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