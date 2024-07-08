У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих через ранковий удар

У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.

У Дніпрі – 12 потерпілих. Такі оновлені дані називає керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. П’ятеро з них госпіталізовані. Одна людина – «важка». Раніше повідомлялося, що шестеро людей постраждали внаслідок атаки. Один чоловік загинув. Кількість вбитих поки що залишається незмінною.

Тим часом у Кривому Розі станом на зараз також зросла кількість поранених – відомо про 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані.

Нагадаємо, у Дніпрі вдарили по СТО, а у Кривому Розі по адмінбудівлі одного із промислових підприємств.

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