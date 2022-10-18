Набирайте воду та заощаджуйте електрику: офіційний коментар щодо ситуації в Дніпрі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.
Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак.
“Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо”, – написав Резніченко.
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