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Набирайте воду та заощаджуйте електрику: офіційний коментар щодо ситуації в Дніпрі

Сьогодні 09:30
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Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування.

Новости Днепра про Набирайте воду та заощаджуйте електрику: офіційний коментар щодо ситуації в Дніпрі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.

Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак.

“Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо”, – написав Резніченко.

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Новости Днепра про Набирайте воду та заощаджуйте електрику: офіційний коментар щодо ситуації в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Набирайте воду та заощаджуйте електрику: офіційний коментар щодо ситуації в ДніпріРусский

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