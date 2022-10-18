Азіміна трилопатева: у Кривому Розі дозріли мексиканські банани

Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні.

Про врожай екзотичних фруктів розповіла відомий ботанік та педагог Вікторія Тротнер.

“Це азіміна трилопатева. Народна назва – мексиканський банан”. – розповідає Вікторія Тротнер.

Багаторічне листопадне дерево висотою 4-5 метрів, яке не має жодного відношення до банана. Батьківщиною азиміни є Північна Америка. Зовні дерево нагадує черешню, тільки листя набагато більші: довжиною близько 30 см. Квіти дзвоникові,коричневі. Під час цвітіння вони виділяють неприємний аромат, схожий на запах гниючого м’яса,щоб привернути до себе запилювачів – мух.

В Україні в останні десятиліття вона вирощувалася у дослідному господарстві в Новій Каховці, де були виведені українські сорти азиміни. Звідти азиміна поширилася по дачних ділянках Херсона та Миколаєва. В невеликій кількості вирощується в Ботанічному саду ім. М. Гришка у Києві.

По смаку плоди нагадають банан і манго.

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