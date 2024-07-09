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  • Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

Сьогодні 10:38
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ЗМІ розкрили імена людей, які загинули внаслідок масовоного обстрілу Кривого Рогу.

Новости Днепра про Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

9 липня в Кривому Розі – День жалоби. Учора, 8 липня, по місту завдали кілька ракетних ударів. Зокрема, постраждало місцеве підприємство. Ракети влучили біля адмінбудівлі. Внаслідок обстрілу загинули 11 людей, ще 28 постраждали, з них 7 – у важкому стані, 18 – мають поранення середньої тяжкості, а двоє – майже видужали. 

Нині відомі імена трьох загиблих внаслідок удару людей. Місцеві ЗМІ розповіли, ким були вбиті РФ криворіжці. 

Новости Днепра про Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

Внаслідок обстрілу загинула співробітниця “Метінвест Бізнес Сервіс” Оксана Довбня-Остапенко. Їй було 43 роки. Без матері лишилися двоє дітей.

Новости Днепра про Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

Вчорашня атака на Кривий Ріг забрала життя працівника компанії “Метінвест” Вадима Тімохина Без батька залишились дві маленькі донечки.

Новости Днепра про Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного обстрілу жителів Кривого Рогу

На фото Дмитро Пахолюк, інженер ПівнГЗК “Метінвесту”. Його життя вчора також забрала ворожа ракета. Чоловіку було 36 років. Відомо, що кілька років тому Дмитро змінив форму поліцейського на діловий костюм та приступив до роботи на промисловому підприємстві. 

Під час повномасштабного вторгнення він займався волонтерською діяльністю та неодноразово ставав донором крові. Готувався долучитися до війська. Він був люблячим татом для донечки Варвари та коханим чоловіком для дружини Ірини.

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