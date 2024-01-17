У яких випадках швидка допомога обов’язково має приїхати: чи потрібно платити медикам за візит

У Міністерстві охорони здоров'я неодноразово зазначали, що якщо людина перебуває в стані, коли їй потрібна невідкладна медична допомога, – лікарі приїдуть незважаючи на наявність у хворого декларації, військового квитка тощо.

Журналісти dnepr.info вирішили нагадати читачам, коли на виклик швидка повинна приїхати обов’язково, а коли диспетчер може відмовити. Також розповідаємо, чи потрібно платити гроші за приїзд медиків і що буде, якщо виклик лікарів виявиться хибним.

Коли швидка не приїде

Диспетчер не може відмовити у виклику швидкої допомоги пацієнтові, у якого немає декларації з сімейним лікарем. Але він може відмовити у виклику, якщо той є необґрунтованим для служби екстреної медичної допомоги.

«Швидка» не буде їхати до людини якій потрібно видати листок непрацездатності або рецепт на ліки. Не варто турбувати медиків, якщо потрібно зробити крапельницю, перев’язку, видалити кліща тощо.

Коли швидка має приїхати обов’язково

Виклик «швидкої» безкоштовний для пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах. До таких належать ті, хто потрапив у ДТП чи отримав травму на виробництві. Таким станом вважається укус тварини, змії, комахи, поява анафілактичних реакцій. Також до них відносяться непритомність, судоми, раптові розлади дихання та поява болю в ділянці серця.

Також екстрену медичну допомогу потрібно викликати якщо у людини раптово почалася кровотеча або пішла блювота кров’ю, з’явився біль у черевній порожнині, вона впала у гіпер- або гіпоглікімічну кому, у неї порушилася мова, частина обличчя стала перекошеною, вона впала або при цьому з’явилася слабкість у кінцівках. Тобто якщо у людини з’явилися ознаки інфаркту чи інсульту.

Що треба сказати диспетчеру викликаючи швидку допомогу

При виклику «швидкої допомоги» необхідно назвати прізвище та ім’я потерпілого, його вік, а також адресу, на яку викликаєте медиків. Якщо це незнайома людина – просто вкажіть орієнтовний вік.

Потрібно максимально точно описати скарги та стан людини, а потім назвати своє ім’я та номер телефону. Під час виклику постарайтеся відповідати на всі запитання диспетчера спокійно та чітко, щоб йому було зрозуміло все з першого разу. Це дозволить швидше зорієнтуватись та направити бригаду на виклик.

До приїзду «швидкої» диспетчер може давати різні вказівки – їх потрібно виконувати. За можливості до приїзду медиків підготуйте паспорт постраждалого та його медичну книжку.

Чи потрібно платити за приїзд швидкої

Викликати бригаду «швидкої» можна за номером «103» або «112». Громадяни України при цьому отримують всю екстрену допомогу безкоштовно. Якщо за свої дії лікарі вимагають гроші – необхідно звернутись зі скаргою до НСЗУ чи департаменту охорони здоров’я. Як це зробити – можна почитати тут.

Коли можуть виписати штраф за хибний виклик швидкої

За фальшивий виклик швидкої допомоги в Україні передбачений штраф. На сьогодні він становить від 850 до 3,4 тис грн. Хибним викликом вважаються також випадки, коли симптоми стану пацієнта спеціально «перебільшують» для того, щоб лікарі точно приїхали.

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