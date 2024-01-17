ТОП-10 найдешевших квартир на продаж у Чечелівському районі Дніпра: як виглядають і скільки коштують (ФОТО)

Купити недорогу однокімнатну квартиру у Дніпрі можна за ціною від 500 тис грн. При цьому вона буде в новобудові і в неї потрібно буде вкласти ще кілька десятків тисяч, щоб у квартирі можна було жити. А можна і вдвічі дорожче, але при цьому однокімнатна квартира в Дніпрі буде у старому будинку і її також потрібно буде ремонтувати. У різних районах Дніпра на продаж виставлено чимало однокімнатних квартир, усі вони в різному стані та в різній ціновій категорії.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд вартості однокімнатних квартир у різних районах Дніпра. Сьогодні на черзі Чечелівський район.

Найдешевша квартира у Чечелівському районі Дніпра знайшлася на проспекті Богдана Хмельницького. Знаходиться житло у новому ЖК, стан квартири – після будівельників. Приміщення розташоване на 3 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа квартири 21,1 кв м. Вартість однокімнатної квартири 500,5 тис грн.

Трохи дорожче – 573,6 тис грн коштуватиме квартира у триповерховому будинку в районі проспекту Нігояна. Квартира «катерининка», за словами автора оголошення: «у нормальному житловому стані». Площа квартири – аналогічна до попередньої.

635,2 тис грн хочуть за однокімнатну на проспекті Івана Мазепи. Помешкання знаходиться на останньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 22 кв м. Є балкон-кошик.

У районі вулиці Аудиторної у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру за 635 тис грн. Знаходиться вона на 7-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Стан квартири під ремонт. Загальна площа – 30 кв м.

Квартира в районі вулиці Челябінська коштуватиме 654,5 тис грн. Загальна площа – 33 кв м, знаходиться на 1 поверсі 5-ти поверхового цегляного будинку. Після її покупки новому господареві одразу необхідно буде робити ремонт.

Однокімнатна квартира на вулиці Банківській коштуватиме 731,5 тис грн. Знаходиться вона на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Загальна площа приміщення 38 кв м.

Аналогічну за вартістю квартиру можна купити в районі робочої вулиці. Загальна площа приміщення 31 кв м, знаходиться житло на 2 поверсі будинку-хрущовки. Квартира повністю під ремонт.

Однокімнатну квартиру на вулиці Криворізькій можна купити за 770 тис грн. Знаходиться вона на 1 поверсі 3-х поверхового будинку. Будівлю було збудовано понад 50 років тому. У квартирі високі стелі – 3 метри і є газова колонка з підвалом. Загальна площа приміщення 25 кв м.

Купити однокімнатну квартиру на вулиці Руденка коштуватиме 904,7 тис грн. Знаходиться вона на середньому поверсі панельного будинку. У квартирі зроблено ремонт, замінено проводку, є кондиціонер. Новому власнику дістануться меблі.

У районі вулиці Краснопільської можна купити квартиру за 924 тис грн. Знаходиться вона на останньому поверсі 2-поверхового будинку. Загальна площа квартири 30,5 кв м.

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