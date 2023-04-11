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  • У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

Сьогодні 11:36
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Сьогодні, 11 квітня, на Хрещатику сталася пожежа у будівлі навчального корпусу університету імені Карпенка-Карого.

Новости Днепра про У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

У ДСНС прокоментували цю подію. Зазначається, що виклик на лінію “101” надійшов о 9:41.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із корпусів на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.

О 10:15 займання ліквідували на площі 10 кв. м.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь. 

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Новости Днепра про У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНСУкраїнська

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