У Києві на Хрещатику сталася пожежа в КНУ ім. Карпенко-Карого: коментар ДСНС

У ДСНС прокоментували цю подію. Зазначається, що виклик на лінію “101” надійшов о 9:41.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із корпусів на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.
О 10:15 займання ліквідували на площі 10 кв. м.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь.
Читайте також:
Автор:
У центрі Києва сьогодні, 11 квітня, сталася пожежа у будівлі…
Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про те, що на…
У Дніпрі на вулиці Ставропольській загорівся приватний будинок.
Депутати місцевих рад складають мандати.