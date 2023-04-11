В Киеве на Крещатике произошел пожар в КНУ им. Карпенко-Карого: комментарий ГСЧС

Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.

В ГСЧС прокомментировали это событие. Вызов на линию «101» поступил в 9:41.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из корпусов на 2 этаже 4-этажного здания.

В 10:15 возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец.

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