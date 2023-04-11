В Киеве на Крещатике произошел пожар в КНУ им. Карпенко-Карого: комментарий ГСЧС

В ГСЧС прокомментировали это событие. Вызов на линию «101» поступил в 9:41.
Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из корпусов на 2 этаже 4-этажного здания.
В 10:15 возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец.
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