У Кам’янському через вибух в будинку жінці відірвало дві ноги: з’явилися подробиці інциденту

Сталося це приблизно о 05:00. На жаль, в результаті інциденту загинула 45-річна жінка – їй відірвало ноги та ліву руку.
Як пізніше з’ясувалося, у будинку здетонувала граната іноземного виробництва з вражаючими елементами у вигляді металевих кульок діаметром близько 4-5 мм.
Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».
Попередньо, гранату в будинку міг залишити чоловік загиблої.
Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині.
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