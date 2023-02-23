У Кам’янському через вибух в будинку жінці відірвало дві ноги: з’явилися подробиці інциденту

Учора, 22 лютого, у Кам'янському в приватному будинку на вулиці Ромашковій пролунав вибух.

Сталося це приблизно о 05:00. На жаль, в результаті інциденту загинула 45-річна жінка – їй відірвало ноги та ліву руку.

Як пізніше з’ясувалося, у будинку здетонувала граната іноземного виробництва з вражаючими елементами у вигляді металевих кульок діаметром близько 4-5 мм.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Попередньо, гранату в будинку міг залишити чоловік загиблої.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині.

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