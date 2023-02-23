За день “До” Зеленський опублікував 10 страшних фото з початку повномасштабної війни

Перед 24 лютого Володимир Зеленський нагадав, що ми пережили за цей рік.

Президент України за день до річниці повномасштабного вторгнення опублікував 10 страшних фото, які нагадують про важкі дні цієї війни.

Десятки, сотні тисяч фото, які лишають у душі та серці глибокі шрами. Нагадують, який шлях ми пройшли від лютого до лютого. Це має бути в наших ДНК. Ми не зламалися, ми подолали безліч випробувань, і ми переможемо. Змусимо відповідати всіх, хто приніс це зло, цю війну на нашу землю. Увесь терор, усі вбивства, усі катування, усе мародерство. Росія обрала шлях убивці. Шлях терориста. Шлях ката. Шлях мародера. Це державний вибір Росії, і буде державна відповідальність за скоєний терор, – написав Президент України.

Серед фото і евакуація з Київщини, і удари по житлових будинках, і тисячі людей на вокзалах, які тікали з України. І щемливі фото людей, які втратили близьких. Всі ці світлини у якийсь момент були на сторінках світових ЗМІ.

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