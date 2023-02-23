Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Дніпропетровської області.
Оперативники з‘ясували, що раніше судимий зловмисник проникав до приватних будинків та господарчих приміщень.
Правоохоронці встановили, що чоловік скоїв шість крадіжок. Зокрема, викрав газонокосарку, бензопили, відеокамеру, DVD-програвач, електродриль, електричний обігрівач та інше майно на загальну суму майже 24 тис. гривень. Викрадені речі у правопорушника вилучили та повернули потерпілим.
Грабіжнику повідомили про підозру за шести злочинами, передбаченими ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.
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