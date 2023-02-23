Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині

Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині

Сьогодні 06:45
просмотров

У Нікополі 27-річний чоловік викрадав майно з помешкань, що зазнали руйнувань під час обстрілів. Його затримали після викрадення двох пральних машин з приватного будинку.

Новости Днепра про Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на Дніпропетровщині

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Дніпропетровської області.

Оперативники з‘ясували, що раніше судимий зловмисник проникав до приватних будинків та господарчих приміщень.

Правоохоронці встановили, що чоловік скоїв шість крадіжок. Зокрема, викрав газонокосарку, бензопили, відеокамеру, DVD-програвач, електродриль, електричний обігрівач та інше майно на загальну суму майже 24 тис. гривень. Викрадені речі у правопорушника вилучили та повернули потерпілим.

Грабіжнику повідомили про підозру за шести злочинами, передбаченими ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Читайте також:

Новости Днепра про Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Чоловік грабував будинки, які постраждали від обстрілів на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, – офіційно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, – офіційно

    Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. Їх…

    Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

    Упродовж дня російські війська тричі обстріляли дві громади Нікопольського району…

    Посмертно: президент нагородив п’ятьох Героїв з Кам’янського
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Посмертно: президент нагородив п’ятьох Героїв з Кам’янського

    П'ятеро загиблих захисників із Кам'янського посмертно нагороджені орденами "За мужність"…

    Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

    У Дніпрі п'яний водій Chevrolet Camaro влетів у стовп і…

    Наверх