Заліз на 9-метрову висоту: у Дніпрі рятувальники зняли з дерева пухнастика

Сьогодні, 23 лютого, об 11:13 на лінію «101» стурбована жінка повідомила про те, що на вулиці Марії Приймаченко її кіт заліз на високе дерево та не може самостійно спуститися.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце. Там вони з’ясували, що кіт знаходиться на тонких гілках, на висоті орієнтовно 9 метрів.
Надзвичайники за допомогою драбини піднялись до пухнастика, обережно спустили його на землю та повернули власниці.
На щастя, з котиком все добре.
До порятунку тваринки залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя.
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