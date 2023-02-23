Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами Ольги, кішечку Фоксі викинули на пустир біля дач. У тварини важкий перелом зі зміщенням, кістки пробили шкіру та шерсть. Волонтер зазначила, що травма стара, тому лапка почала гнити.
Якщо вчасно не зробили операцію по остеосинтезу, під час якої кістку правильно зафіксують, то кішка може втратити лапку.
Наразі треба близько 6 тисяч гривень на операцію. Кішечці менше чотирьох місяців, вона постійно плаче від болю та страху. Якщо ви хочете допомогти Фоксі вилікуватися, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.
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Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Карти міні-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
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Призначення “Благодійна допомога для кішечки Фоксі”
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