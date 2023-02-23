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  • Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі рятують руду кішечку Фоксі.

Новости Днепра про Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

Про це розповіла волонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, кішечку Фоксі викинули на пустир біля дач. У тварини важкий перелом зі зміщенням, кістки пробили шкіру та шерсть. Волонтер зазначила, що травма стара, тому лапка почала гнити.

Якщо вчасно не зробили операцію по остеосинтезу, під час якої кістку правильно зафіксують, то кішка може втратити лапку. 

Наразі треба близько 6 тисяч гривень на операцію. Кішечці менше чотирьох місяців, вона постійно плаче від болю та страху. Якщо ви хочете допомогти Фоксі вилікуватися, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. 

INSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі та реквізити притулку:
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Карти міні-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішечки Фоксі”

Новости Днепра про Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

Новости Днепра про Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

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Новости Днепра про Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапкаУкраїнська

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