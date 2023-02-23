В Каменском из-за взрыва в доме женщине оторвало две ноги: появились подробности инцидента

Вчера, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице Ромашковой раздался взрыв.

Случилось это примерно в 05:00. К сожалению, в результате инцидента погибла 45-летняя женщина – ей оторвало ноги и левую руку.

Как позже выяснилось, в здании сдетонировала граната иностранного производства с поражающими элементами в виде металлических шаров диаметром около 4-5 мм.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Предварительно, гранату в доме мог оставить муж погибшей.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине.

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