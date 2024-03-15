У Дніпрі на Новому мосту в обидва напрямки не курсують тролейбуси та “шалені” затори: що сталося (ВІДЕО)

Дощова погода принесла Дніпру купу аварій.

На Новому мосту та Слобожанському проспекті в Дніпрі сьогодні “пороблено”. Не встигли водії оговтатися від ранкової аварії, так сталася нова.

За інформацією Ситуаційного центру Дніпра, пошкоджено електроопору внаслідок аварії на Новому мосту. Рух тролейбусів призупинено у зв’язку з обривом контактної мережі.

Відомо, що автівка врізалася в електростовп та звалила його.

Затор тягнеться по проспекту Слобожанський у бік центру. Є ускладнення й у напрямку лівого берега.

У Департаменті транспорту та інфраструктури повідомили, що затримано рух тролейбусів №3, №7, №14, №17, №20. Вони поки що курсують вулиці Старозаводська.

За інформацією департаменту, близько 14:00 на заїзді на Центральний міст у напрямку правого берега сталося ДТП. У результаті авто пошкодило опору контактної мережі, вона впала на проїзну частину, повідомляють комунальники.

Станом на 15:30 рух просп. Слобожанським у бік центру міста ускладнено.

Для ремонту опори на місце пригоди направлено 2 бригади аварійної служби контактної мережі КП “Дніпровський електротранспорт” та кран. Роботи розпочнуться тільки-но правоохоронці дадуть дозвіл на їх проведення. Пасажирам та водіям радимо обирати альтернативні маршрути! – йдеться у телеграм-каналі Департаменту транспорту та інфраструктури.

На місці аварії працює поліція та комунальники, які лагодять контактну мережу, повідомляє Dnepr.info.

Деякі водії намагаються об’їхати місце аварії, позаяк стовп перекрив дорогу.

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