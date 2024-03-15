В Днепре на Новом мосту в оба направления не курсируют троллейбусы и «безумные» пробки: что произошло (ВИДЕО)

Дождливая погода принесла Днепру кучу аварий.

На Новом мосту и Слобожанском проспекте в Днепре сегодня «пороблено». Не успели водители прийти в себя от утренней аварии, так случилась новая.

По информации Ситуационного центра Днепра, поврежден электростолб в результате аварии на Новом мосту. Движение троллейбусов приостановлено в связи с обрывом контактной сети.

Известно, что автомобиль врезался в электростолб и свалил его.

Пробка тянется по проспекту Слобожанский в сторону центра. Есть осложнения движения по направлению к левому берегу.

В Департаменте транспорта и инфраструктуры сообщили, что задержано движение троллейбусов №3, №7, №14, №17, №20. Они пока курсируют по улице Старозаводской.

По информации департамента, около 14:00 на заезде на Центральный мост в направлении правого берега произошло ДТП. В результате авто повредило сопротивление контактной сети, она упала на проезжую часть, сообщают коммунальщики.

По состоянию на 15.30 движение просп. Слобожанским в сторону центра города затруднено.

Для ремонта опоры на место происшествия направлены 2 бригады аварийной службы контактной сети КП «Днепровский электротранспорт» и кран. Работы начнутся как только правоохранители дадут разрешение на их проведение. Пассажирам и водителям советуем выбирать альтернативные маршруты! — говорится в телеграм-канале Департамента транспорта и инфраструктуры.

На месте аварии работает полиция и коммунальщики, которые чинят контактную сеть, сообщает Dnepr.info.

Некоторые водители пытаются объехать место аварии, поскольку столб перекрыл дорогу.

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