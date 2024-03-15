В Днепре на Новом мосту в оба направления не курсируют троллейбусы и «безумные» пробки: что произошло (ВИДЕО)

На Новом мосту и Слобожанском проспекте в Днепре сегодня «пороблено». Не успели водители прийти в себя от утренней аварии, так случилась новая.
По информации Ситуационного центра Днепра, поврежден электростолб в результате аварии на Новом мосту. Движение троллейбусов приостановлено в связи с обрывом контактной сети.
Известно, что автомобиль врезался в электростолб и свалил его.
Пробка тянется по проспекту Слобожанский в сторону центра. Есть осложнения движения по направлению к левому берегу.
В Департаменте транспорта и инфраструктуры сообщили, что задержано движение троллейбусов №3, №7, №14, №17, №20. Они пока курсируют по улице Старозаводской.
По информации департамента, около 14:00 на заезде на Центральный мост в направлении правого берега произошло ДТП. В результате авто повредило сопротивление контактной сети, она упала на проезжую часть, сообщают коммунальщики.
По состоянию на 15.30 движение просп. Слобожанским в сторону центра города затруднено.
Для ремонта опоры на место происшествия направлены 2 бригады аварийной службы контактной сети КП «Днепровский электротранспорт» и кран. Работы начнутся как только правоохранители дадут разрешение на их проведение. Пассажирам и водителям советуем выбирать альтернативные маршруты! — говорится в телеграм-канале Департамента транспорта и инфраструктуры.
На месте аварии работает полиция и коммунальщики, которые чинят контактную сеть, сообщает Dnepr.info.
Некоторые водители пытаются объехать место аварии, поскольку столб перекрыл дорогу.
Читайте также:
Автор:
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий…
Движение в сторону центра города с левого берега почти парализовано.
В Днепре заметили необычных птичек, кокетничающих между собой.
В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Его дата «плавающая» и зависит от того, когда в этом году начинается Пасха. В 2024 Христово Воскресенье выпадает на 5 мая. Великий пост продлится до субботы, 4 мая включительно.…
Анонсировали отключения света на следующей неделе!
Движение в сторону центра города с левого берега почти парализовано.
Трагическое утро в Одессе.
Правоохранители разыскали новорожденную девочку, мать которой недавно нашли убитой в Германии. Ребенок находился под присмотром двух мужчин.
В Днепре заметили необычных птичек, кокетничающих между собой.
В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В Днепропетровской области мужчина избил жену и маленького сына.
В музее истории Днепра показали рекламу магазина сладостей в Екатеринославе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!