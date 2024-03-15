У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту “розрісся” на весь Слобожанський проспект

У Дніпрі через дощ значно зросла кількість ДТП. Зранку на заїзді на Новий міст зіткнулися дві автівки. Станом на 15:00 досі спостерігають ускладнення дорожнього руху через аварію, повідомляє Ситуаційний центр Дніпра.
Якщо зранку затор утворився у бік лівого берега, то тепер тягнеться по Новому мосту та розрісся по всьому Слобожанському проспекту і бік центру міста.
Внаслідок ДТП також пошкоджено електроопору. Рух тролейбусів призупинено у зв’язку з обривом контактної мережі.
На місці вже працюють ремонтники, однак відновити повноцінний рух вдасться не скоро.
Будьте обережні на дорогах, сьогодні через дощ дійсно багато ДТП.
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