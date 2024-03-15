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  • У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту “розрісся” на весь Слобожанський проспект

У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту “розрісся” на весь Слобожанський проспект

Сьогодні 15:14
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Рух в бік центру міста з лівого берега майже паралізовано.

Новости Днепра про У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту

У Дніпрі через дощ значно зросла кількість ДТП. Зранку на заїзді на Новий міст зіткнулися дві автівки. Станом на 15:00 досі спостерігають ускладнення дорожнього руху через аварію, повідомляє Ситуаційний центр Дніпра. 

Якщо зранку затор утворився у бік лівого берега, то тепер тягнеться по Новому мосту та розрісся по всьому Слобожанському проспекту і бік центру міста. 

Внаслідок ДТП також пошкоджено електроопору. Рух тролейбусів призупинено у зв’язку з обривом контактної мережі. 

На місці вже працюють ремонтники, однак відновити повноцінний рух вдасться не скоро. 

Будьте обережні на дорогах, сьогодні через дощ дійсно багато ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту

Новости Днепра про У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту

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Новости Днепра про У Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту Українська

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