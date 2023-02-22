У Дніпрі в метро ловитиме 4G

У дніпровському метро ловитиме швидкісний мобільний інтернет.

Про це повідомила компанія “Lifecell”.

Тепер на всіх станціях метро в Дніпрі ловитиме мобільний інтернет 4G, проте пощастило лише абонентам Lifecell. Зазначається, що зловити сигнал можна під час поїздки в вагоні або в тунелях між станціями.

Швидкісний мобільний інтернет дасть змогу пасажирам дніпровського метро бути на зв’язку під час поїздки містом чи використання метро як укриття під час повітряних тривог”, – йдеться в повідомленні.

Оператор стверджує, що середня швидкість мобільного інтернету 4G в підземці становить 32,3 Мбіт/сек. Втім, як насправді, ви можете дізнатися самі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрs облаштували публічні зони з безкоштовним wi-fі, які можна знайти майже у всіх районах міста. А до кінця року в усіх поїздах Інтерсіті в Україні працюватиме wi-fi від Starlink.

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