В Днепре в метро будет ловить 4G

Об этом сообщила компания Lifecell.
Теперь на всех станциях метро в Днепре будет ловить мобильный интернет 4G, однако повезло только абонентам Lifecell. Отмечается, что поймать сигнал можно при поездке в вагоне или в туннелях между станциями.
Скоростной мобильный интернет позволит пассажирам днепровского метро быть на связи во время поездки по городу или использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог», — говорится в сообщении.
Оператор утверждает, что средняя скорость мобильного Интернета 4G в подземке составляет 32,3 Мбит/сек. Впрочем, на сколько это соответвует реальной скорости можете узнать сами.
Напомним, ранее в Днепре обустроили публичные зоны с бесплатным wi-fi, которые можно найти почти во всех районах города. А до конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать wi-fi от Starlink.
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