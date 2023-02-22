В Днепре в метро будет ловить 4G

В днепровском метро будет ловить скоростной мобильный интернет.

Об этом сообщила компания Lifecell.

Теперь на всех станциях метро в Днепре будет ловить мобильный интернет 4G, однако повезло только абонентам Lifecell. Отмечается, что поймать сигнал можно при поездке в вагоне или в туннелях между станциями.

Скоростной мобильный интернет позволит пассажирам днепровского метро быть на связи во время поездки по городу или использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог», — говорится в сообщении.

Оператор утверждает, что средняя скорость мобильного Интернета 4G в подземке составляет 32,3 Мбит/сек. Впрочем, на сколько это соответвует реальной скорости можете узнать сами.

Напомним, ранее в Днепре обустроили публичные зоны с бесплатным wi-fi, которые можно найти почти во всех районах города. А до конца года во всех поездах Интерсити в Украине будет работать wi-fi от Starlink.

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